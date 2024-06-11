Спікери парламентів Польщі, України та країн Балтії сподіваються, що саміт НАТО у Вашингтоні визначить незворотність шляху України до Альянсу

Сталий мир у Європі можливий за умови забезпечення місця України в євроатлантичних структурах, вважають голови парламентів Польщі, країн Балтії та України.

"Керівники парламентів вважають, що умовою... сталого миру в Європі є забезпечення місця України в євроатлантичних структурах, та очікують, що липневий саміт НАТО у Вашингтоні сприятиме визначенню безповоротності шляху України до членства (в Північноатлантичному альянсі - ІФ-У)", - ідеться в декларації про поглиблення парламентської співпраці у сфері безпеки у світлі подальшої ескалації загарбницької війни Росії проти України, ухваленій на саміті в Білостоці у вівторок.

Як наголошується в документі, спікери парламентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України, визнаючи тривалу загрозу, яку російська загарбницька війна становить для регіонального, європейського, трансатлантичного та глобального порядків, сповнені рішучості посилити роль своїх країн у турботі про безпеку в Центральній і Східній Європі.

Як повідомили в пресслужбі апарату Верховної Ради, керівники парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України засудили гібридні дії, кібератаки й дезінформацію Кремля, які суперечать Статуту ООН і спрямовані проти міжнародної системи, що ґрунтується на праві й демократичних цінностях.

Сторони погодилися, що санкції проти Російської Федерації є недостатніми, щоб зупинити військову машину Путіна, і тому їх має бути посилено, а їх обходу потрібно ефективно протидіяти.

Голови парламентів Польщі, України та країн Балтії зобов'язалися продовжувати роботу над двосторонніми угодами про співпрацю у сфері безпеки та їх імплементацією в межах Декларації G7 і як пріоритет зобов'язання щодо сталої довгострокової військової допомоги Україні.

Голови парламентів Польщі, Латвії, Литви, Естонії та України привітали готовність деяких країн долучитися до міжнародної коаліції та направити у зручний для них час інструкторів в Україну для навчання українських військових.

Окрім цього, спікери парламентів висловили підтримку Формулі миру президента України Володимира Зеленського: "Лідери наших країн висловили готовність узяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, і ми закликаємо всі держави, які поважають принципи та цілі Статуту ООН, приєднатися до наших країн".

У декларації також наголошується, що переговори про вступ України до Європейського Союзу є стратегічною метою для України та Європейського Союзу, і тому перша міжурядова конференція з відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС має відбутися не пізніше за червень 2024 року.