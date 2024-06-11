ПРООН за фінансування Республіки Корея та Ісландії передала "Укренерго" 40 високовольтних вводів

Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування урядів Республіки Корея та Ісландії передала НЕК "Укренерго" 40 високовольтних вводів, які допоможуть у відновленні пошкоджених ворогом енергооб'єктів.

"На жаль, під час атак російських ракет і дронів саме ця частина обладнання пошкоджується однією з перших. Нові вводи, які ми отримали від наших міжнародних партнерів, допоможуть швидше ліквідовувати наслідки атак ворога на наші енергооб'єкти", - зазначили в "Укренерго" з посиланням на директора з інвестицій Олега Павленка у вівторок.

Своєю чергою заступник постійного представника Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні Христофорос Політіс наголосив, що, окрім складних робіт з ремонту та модернізації енергетичного обладнання, UNDP і далі підтримуватиме український уряд у відновленні енергетичної інфраструктури.

"Разом з Республікою Корея, Ісландією та іншими партнерами UNDP сприяла більш стабільному енергопостачанню для понад 6 млн людей. UNDP і надалі працюватиме разом з урядом України для зміцнення енергетичної незалежності, надаючи пріоритет децентралізації та переходу на відновлювані джерела енергії", - заявив він.

Як пояснили в НЕК, ввід є життєво важливим компонентом у системах передачі та розподілу електроенергії. Попри невеликий розмір порівняно з трансформаторами чи іншим обладнанням системи передачі він відіграє ключову роль у забезпеченні надійного електропостачання. У разі пошкодження вводу енергія не може потрапити до споживачів, навіть якщо трансформатор справний.

"Укренерго" з початку повномасштабного російського вторгнення вже отримало від UNDP обладнання на суму близько EUR20 млн.