Події

19:01 11.06.2024

Створення в Україні Сил безпілотних систем дає надію на утворення профільної коаліції країн - перший заступник міністра оборони

2 хв читати
Створення в Україні Сил безпілотних систем дає надію на утворення профільної коаліції країн - перший заступник міністра оборони

Україна - єдина країна, яка створила Сили безпілотних систем, що дає надію на утворення коаліції країн у цьому напрямі й досягнення мети у вигляді перемоги у війні з РФ, наголошує заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

"Сьогодні дійсно визначальна подія... Маємо хорошу перспективу, щоб перемогти у війні проти РФ. І ця перемога може бути досягнута завдяки вам, вашому розуму, наполегливості, завдяки тому, що ви робите для того, щоб ми замінили військовослужбовця в окопі на лінії зіткнення на робота, безпілотну систему... у повітрі, на землі, на морі, під водою", - сказав він у вівторок у Києві під час заходу, присвяченого старту роботи Сил безпілотних систем Збройних сил України.

За словами Гаврилюка, ворог також "не стоїть на місці й розвивається", але в України гнучкіша система управління, що слід використовувати для розвитку й успіху.

"Україна - єдина країна у світі, яка на сьогодні фактично створила й уже завершує комплектацію такого роду сил, як Сили безпілотних систем. Це дає надію на створення об'єднання країн за цим напрямом, щоб у цій коаліції, блоці ми досягли своєї мети", - заявив перший заступник міністра.

Гаврилюк уточнив, що у створенні Сил безпілотних систем бере участь не лише Міністерство оборони, а всі Сили оборони й безпеки держави, Міністерство цифрової трансформації, громадські організації.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Альтернатива Starlink є, чекаємо на позитивний результат - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Завдання про мільйон FPV-дронів буде виконано - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework

ОСТАННЄ

Германия, Украина и более 50 организаций, государств и компаний создали "Альянс навыков для Украины" на EUR700 млн

Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

Німеччина, Україна та понад 50 організацій, держав і компаній створили "Альянс навичок для України" на EUR700 млн

У центрі Києва стався витік води на проїжджу частину, кілька житлових будинків тимчасово без водопостачання

Шефчович анонсував початок роботи над стратегічними європейськими проєктами

СБУ повідомила про підозру ексначальнику російської катівні в Луганській області, який виводив "на розстріл" українських полонених

Російські окупанти весь день обстрілювали Дніпропетровську область, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

Спікери парламентів Польщі, України та країн Балтії сподіваються, що саміт НАТО у Вашингтоні визначить незворотність шляху України до Альянсу

Україну обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО - Мінкультури

ПРООН за фінансування Республіки Корея та Ісландії передала "Укренерго" 40 високовольтних вводів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА