Створення в Україні Сил безпілотних систем дає надію на утворення профільної коаліції країн - перший заступник міністра оборони

Україна - єдина країна, яка створила Сили безпілотних систем, що дає надію на утворення коаліції країн у цьому напрямі й досягнення мети у вигляді перемоги у війні з РФ, наголошує заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

"Сьогодні дійсно визначальна подія... Маємо хорошу перспективу, щоб перемогти у війні проти РФ. І ця перемога може бути досягнута завдяки вам, вашому розуму, наполегливості, завдяки тому, що ви робите для того, щоб ми замінили військовослужбовця в окопі на лінії зіткнення на робота, безпілотну систему... у повітрі, на землі, на морі, під водою", - сказав він у вівторок у Києві під час заходу, присвяченого старту роботи Сил безпілотних систем Збройних сил України.

За словами Гаврилюка, ворог також "не стоїть на місці й розвивається", але в України гнучкіша система управління, що слід використовувати для розвитку й успіху.

"Україна - єдина країна у світі, яка на сьогодні фактично створила й уже завершує комплектацію такого роду сил, як Сили безпілотних систем. Це дає надію на створення об'єднання країн за цим напрямом, щоб у цій коаліції, блоці ми досягли своєї мети", - заявив перший заступник міністра.

Гаврилюк уточнив, що у створенні Сил безпілотних систем бере участь не лише Міністерство оборони, а всі Сили оборони й безпеки держави, Міністерство цифрової трансформації, громадські організації.