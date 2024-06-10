У МИРГОРОДІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ РАКЕТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ РАКЕТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ РАКЕТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди
Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії
У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський
Через Резерв+ оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, серед них 220 тис. жінок - Міноборони України
Авіаційна служба Малаві втратила контакт із літаком, на якому летів віцепрезидент країни та особи, котрі його супроводжували
МВС спростувало повідомлення про винагороду за допомогу у виявленні осіб, які ухиляються від мобілізації
Харківська міська рада та Фонд Фостера проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації типового панельного житла
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