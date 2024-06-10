Події

18:28 10.06.2024

У МИРГОРОДІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ РАКЕТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У МИРГОРОДІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ РАКЕТНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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