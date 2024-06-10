Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні поранено 102-річну жінку - МВС

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона в понеділок удень поранення дістала 102-річна жінка, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Херсон. Сьогодні вдень російські війська вкотре обстріляли місто, поранення отримала 102-річна жінка. Патрульні негайно вирушили на допомогу, тоді окупанти здійснили повторний удар", - ідеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією МВС, правоохоронцям разом із місцевими жителями вдалося транспортувати травмовану до службового автомобіля й доправити до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.