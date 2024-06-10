РФ вербує африканців для війни в Україні, щоб уникнути додаткової мобілізації - британська розвідка

РФ вербує військовослужбовців із Руанди, Бурунді, Конго та Уганди для участі у війні проти України, щоб не вдаватися до непопулярних заходів із мобілізації власних громадян й оскільки нарощування вербування російських ув'язнених уже неможливе, зазначають у британській розвідці.

"Ця кампанія з вербування, ймовірно, замінить втрати росіян на полі бою, які є значними, і підтримає наступальну активність на кількох напрямках фронту. Оскільки обмежений пул вербування ув'язнених у Росії, ймовірно, досяг кульмінації, вона, ймовірно, розширює вербування на глобальному півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині самої Росії", - ідеться у звіті, оприлюдненому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок.

У повідомленні наголошується, що попередня мобілізація громадян РФ для участі у війні "не лише була непопулярною всередині країни для президента Путіна і російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, як-от лікарі та ІТ-фахівці".

Із посиланням на інформацію Головного управління розвідки Збройних сил України повідомляють, що РФ пропонує громадянам африканських країн, які погодяться брати участь у війні проти України, реєстраційний бонус у розмірі $2 тис., щомісячну зарплату в розмірі $2,2 тис. й обіцянку отримати паспорт громадянина РФ.