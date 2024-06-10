Активних дій росіян у прикордонні Сумської області поки що немає - керівник ЦПД

Російські окупанти намагалися "промацати оборону" в напрямку Рижівки Сумської області, однак активних дій ворога в прикордонні поки що немає, повідомив керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко.

"Сумщина. Станом на зараз - це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження", - написав Коваленко в телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, "порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто".

Крім цього, Коваленко спростував заяву глави Чечні Рамзана Кадирова про нібито захоплення Рижівки, додавши, що "кадирівці - це інформаційна армія, ставку зроблено на інформаційну компоненту".

Водночас керівник ЦПД зазначив, що загроза дій росіян залишається в прикордонні.