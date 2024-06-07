Події

19:09 07.06.2024

У Полтавському районі з-під завалів зруйнованого від ворожого удару будинку врятували жінку, вона у важкому стані - ОВА

1 хв читати

Унаслідок влучання у приватний будинок у Полтавському районі поранено жінку, її госпіталізували у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Із-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Раніше цього дня Пронін повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу в Полтавському районі постраждала цивільна інфраструктура, було зафіксовано влучання у приватний будинок.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Україна має отримати можливість завдавати ударів по військових цілях на території Росії - розмова Зеленського з Байденом

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

ОСТАННЄ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Кулеба обговорив із вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою

Зеленський обговорив з американськими депутатами захист від російських обстрілів

ВР ухвалила закон, що регламентує повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них, а також засобів РЕБ

90% рятувальників і поліцейських заброньовано

Чиновника КМДА, підозрюваного у вимаганні грошей з перевізників, відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід

Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район, є жертви та руйнування

Кабмін схвалив залучення ще 30 млн євро від KfW на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області - Шмигаль

Нідерланди з Данією робитимуть для України БМП і з Німеччиною - Patriot

США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА