У Полтавському районі з-під завалів зруйнованого від ворожого удару будинку врятували жінку, вона у важкому стані - ОВА

Унаслідок влучання у приватний будинок у Полтавському районі поранено жінку, її госпіталізували у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Із-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Раніше цього дня Пронін повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу в Полтавському районі постраждала цивільна інфраструктура, було зафіксовано влучання у приватний будинок.