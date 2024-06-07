Події

18:52 07.06.2024

Конференція з відновлення України в Берліні 11-12 червня збере понад 2 тис. учасників - організатори

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Участь у Конференції з відновлення України (URC-2024), яку Німеччина та Україна спільно проведуть 11 і 12 червня в Берліні, візьмуть понад 2 тис. осіб із більш як 60 країн, ідеться у пресрелізі міністерств закордонних справ та економічного співробітництва і розвитку у п'ятницю.

"Разом із численними партнерами з політики, бізнесу, громадянського суспільства та муніципалітетів ми хочемо використати конференцію з відновлення України, щоб зробити все можливе для підтримки України на шляху реформ і відновлення. Наше спільне послання зрозуміле: ми твердо стоїмо на боці України та підтримуємо її всіма силами - доти, доки їй потрібна наша підтримка", - наводяться у релізі слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Вона зазначила, що Україна з величезною рішучістю захищає вільний європейський спосіб життя, а Німеччина і ЄС, зі свого боку, продовжують надавати Україні всебічну підтримку: економічну, гуманітарну й політичну, а також постачати вкрай необхідну зброю.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна незабаром змогла зайняти місце за столом переговорів у Європейському Союзі", - додав глава німецького МЗС.

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце наголосила, що навіть у нинішній воєнний час Україні необхідно постійно відновлювати будівлі, водогони, лікарні й електромережі.

"Здаватися - не варіант. Люди хочуть і далі жити у своїй країні, а для цього їм потрібні електрика, вода і дах над головою. Конференція з відновлення в Берліні - це потужний сигнал солідарності. Партнери з усього світу об'єднують зусилля, щоб підтримати відновлення України", - заявила міністр.

За її словами, це завдання занадто велике, щоб його могли вирішити тільки уряди, тому на конференцію запрошені компанії, громадянське суспільство і муніципалітети.

Уточнюється, що понад 2 тис. учасників конференції представляють приблизно рівні частини трьох груп: уряди та міжнародні організації, бізнес і громадянське суспільство, а також муніципалітети й регіони. Зокрема, понад 600 представників українських, німецьких і міжнародних компаній із таких галузей, як енергетика, охорона здоров'я, логістика та озброєння, а також представники муніципалітетів і громадянського суспільства представлять свою роботу в рамках URC-2024.

"Мета конференції - об'єднати цей широкий спектр діяльності та цілеспрямовано спрямувати його на задоволення короткострокових і довгострокових потреб України у відновленні", - підсумувала Шульце.

У релізі анонсується запуск на майбутній конференції нової ініціативи для кваліфікованих працівників, альянсу для малих і середніх підприємств, а також інших угод про співпрацю.

Зазначається, що вперше на Конференції з відновлення України Німеччина як співорганізатор зробить акцент на соціальному відновленні – в таких сферах, як освіта, охорона здоров'я, громадський сектор, а також на відновленні громад і регіонів.

"Для забезпечення якнайшвидшого вступу України до ЄС акцент також робиться на необхідних реформах в Україні. В рамках близько 30 панелей учасники розглянуть цей широкий спектр тем під гаслом "Об'єднані у захисті. Об'єднані у відновленні. Сильніші разом", - ідеться в релізі.

Згідно з наявною на сьогодні програмою, в роботі конференції візьмуть участь, зокрема, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і канцлер Німеччини Олаф Шольц, глави МЗС Німеччини, Італії, Великої Британії, Франції, Польщі та спецпредставник США з відновлення України, а також керівники провідних міжнародних фінансових організацій.

Конференція з відновлення України в Берліні - це третя конференція з відновлення, що проводиться з початку повномасштабної агресивної війни Росії проти України. В липні 2022 року в Лугано (Швейцарія) учасники конференції узгодили головні принципи відбудови України: процес відбудови має орієнтуватися на реформи, бути прозорим, демократичним і стійким. Конференція з відновлення України, яка відбулася в Лондоні 2023 року, була присвячена мобілізації приватного сектору. У 2025 році конференцію з відновлення спільно з Україною проведе Італія.

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