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18:47 07.06.2024

У Кракові відбувся перший в історії відносин України й НАТО форум новаторів у сфері високих оборонних технологій

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У Кракові відбувся перший в історії відносин України й НАТО форум новаторів у сфері оборонних технологій, організований спільно з інноваційним оборонним підрозділом міністерства оборони США.

У форумі, який розпочався в понеділок і тривав чотири дні, взяли участь понад 300 представників із 17 країн, включно з представниками урядів, інноваторів, стартапів й інвесторів. Основну увагу було приділено інноваційним технологіям у сфері оборони, зокрема безпілотним автоматичним системам, переважно дронам.

Виступаючи перед присутніми, помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних технологій і кібербезпеки Девід ван Віл (David van Weel) констатував, що нинішня обстановка у безпековій сфері вимагає "більшого". "Сьогодні більше ніж будь-коли нам потрібні дії. Ми маємо зібрати разом інноваційну екосистему в Україні та союзників по НАТО, щоб спільно вирішувати військові проблеми в інноваційний спосіб. Саме тому цей форум такий важливий - ми маємо зібрати разом підприємців, технологів, інвесторів, студентів, дослідників, користувачів і представників оборонних інноваційних інституцій, розв'язати нагальні проблеми й гарантувати, що це стане успіхом на полі бою", - пояснив він.

У зв'язку з цим помічник генсека висловив упевненість, що цей форум надає цю можливість учасникам з більш як 20 країн. "Коли я думаю про співпрацю Україна-НАТО, то цілком очевидно, що це має включати поглиблення нашого партнерства у сфері інновацій. Лише рік тому я зустрічався з міністром Федоровим у рамках першого інноваційного діалогу з Україною... Ми погодилися, що маємо дати результат, і що ми запровадимо екосистемний підхід у нашій роботі, зібравши разом інвесторів і новаторів, щоб зробити різницю в усіх сферах. Відтоді ми пройшли довгий шлях. Рік потому я з нетерпінням чекаю на підписання першого договору між Україною та союзниками по НАТО про співпрацю у сфері інновацій", - повідомив ван Віл. Водночас помічник генсека висловився за необхідність "побудувати інтегровану Україна-НАТО інноваційну мережу".

Зі свого боку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, звертаючись до учасників форуму через відеозапис, сказав: "Практично щодня на передовій ми знову винаходимо технології. Буде справедливо сказати, що це найбільш просунута в технологічному аспекті війна в історії людства. Дрони стали головним чинником зміни правил гри, а інновації у сфері оборони - великим концептом. Це включає роботів".

Український міністр нагадав, що минулої весни в Україні було створено кластер підтримки оборонних технологій Brave1. "За рік існування він став швидкісним маршрутом для інновацій - було направлено 2 тис. проєктів, причому більшість з них пройшли через військове тестування, а сотні вже служать на передовій. У 2023 ми здійснили технологічну революцію. 90% дронів на передовій зроблено в Україні. Минулого року було вироблено 300 тис. одиниць. Цього року ми поставили досяжну мету - 1 млн дронів", - деталізував він.

За словами Федорова, кожен третій танк і бойова машина знищені дроном. Він також вважає, що "роботи будуть наступним етапом зміни правил гри, що дасть нам змогу зберегти тисячі життів й ефективніле звільнити наші території". "В Україні ми боремося, використовуючи технології, зроблені в Україні. Немає легких шляхів або чарівних технологій. Це все - про безперервну роботу. Україна - найкращий центр для досліджень і розробок. Сьогодні ми отримуємо ваші технології для тестування, завтра - ми перевіряємо їх сотні разів. Долучайтеся до нашого оборонного сектору - ми відкриті для обговорення будь-якого виду співробітництва: від створення спільних проєктів та інвестування в українські компанії до поставок нам важливих компонентів. Давайте створювати компоненти нашої перемоги разом", - закликав він.

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