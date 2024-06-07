Військовозобов'язаних, знятих з обліку через виїзд за кордон, дозволили ставити на облік без особистого прибуття до ТЦК

Кабінет Міністрів України передбачив узяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, яких було знято з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на більш як три місяці, без особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідним рішенням, ухваленим на засіданні уряду в п'ятницю, внесено зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів та до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Також рішенням надано право районним (міським) ТЦК та СП надсилати в електронному вигляді звернення до територіальних органів Національної поліції щодо призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією, виключено норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).