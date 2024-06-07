На харківському напрямку 25 окупантів втекли з позицій, п’ять здалися в полон, знищено ворожу установку для розмінування - Волошин

5 червня у Вовчанську українські Сили оборони знищили російську реактивну самохідну установку УР-77 "Метеорит", призначену для розмінування, також на харківському напрямку ворог втратив близько 170 осіб, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він розповів, що УР-77 "Метеорит" (у просторіччі "Змій Горинич") ворог намагався використати для прокладання проходу в мінному полі.

"5 червня було уражено багато цілей росіян: бліндажі, чотири пункти зберігання боєкомплекту, танки, броньовані машини, артилерію. Ворог втратив близько 170 осіб, із них п'ять військових РФ здалися в полон, а 25 втекли з позицій", - сказав Волошин.

Він зазначив, що в середньому за добу на харківському напрямку російські війська втрачають один-два танки й кілька броньованих машин.

УР-77 "Метеорит" або "Змій Горинич" - це радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Серійно виготовляється з 1978 року. Боєкомплект установки складається з двох подовжених зарядів із твердопаливними буксирними ракетами. Одного заряду достатньо для створення проходу. Одним боєкомплектом можна створити два проходи завдовжки до 90 метрів.