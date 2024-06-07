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17:26 07.06.2024

УЗ скасує низку рейсів електричок і скоротить періодичність тих, що залишилися, через дефіцит е/е

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УЗ скасує низку рейсів електричок і скоротить періодичність тих, що залишилися, через дефіцит е/е

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) для економії споживання електроенергії скорочує періодичність виходу на маршрути низки електропоїздів, а також змінює їхні маршрути, повідомила УЗ у п'ятницю.

Протягом червня компанія тимчасово скоригує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій країні. При цьому наголошується, що зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвезення населення до роботи і назад.

"Укрзалізниця" допомагає всій країні економити споживання електроенергії, запроваджуючи низку заходів. Для того, щоб країна вистояла й уникла блекауту, залізничники тимчасово вносять зміни в графік руху приміських електропоїздів", - ідеться в повідомленні.

При цьому уточнено, що деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут.

У компанії запевнили, що докладуть максимум зусиль для збереження залізничного сполучення між усіма населеними пунктами.

На окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня. Аналогічні зміни буде запроваджено на Південно-Західній та Південній залізницях.

В УЗ перепрошують за тимчасові незручності та закликають уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на її офіційних сайтах та сайтах регіональних філій.

"Укрзалізниця" уважно моніторить ситуацію з енергопостачанням і за умови поліпшення ситуації та збільшення лімітів поступово відновлюватиме рух приміських електропоїздів", - ідеться в повідомленні.

В УЗ планують реалізувати в різних регіонах України проєкти для генерації електроенергії. Йдеться про десятки об'єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт, що надасть змогу частково покрити потреби в живленні об'єктів критичної інфраструктури УЗ, а також споживачів у всій країні, підключених до розподільчої мережі компанії.

УЗ шукає джерела фінансування, зокрема, проводяться переговори щодо залучення грантів і міжнародної фінансової допомоги, а також тривають консультації з постачальниками обладнання.

Раніше голова правління УЗ Євген Лященко в коментарі Forbes повідомив, що вже цього літа компанія може розпочати будівництво десятків газових електростанцій у різних регіонах загальною потужністю до 250 МВт за загальної потреби УЗ у 300 МВт.

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