Події

15:52 07.06.2024

У Миколаєві створили стінопис на честь Олексія Вадатурського

1 хв читати

У центрі Миколаєва з’явився  стінопис, присвячений пам’яті Олексія Вадатурського українського агропідприємеця, громадського діяча та засновник компанії "НІБУЛОН" загинув 31 липня 2022 року внаслідок російського обстрілу Миколаєва, йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

На стінописі зображено Олексія Вадатурського, оточеного символами, які повернули Україні статус житниці світу та морської держави. Автором стінопису став художник Рустам Мірзоєв, який народився та працював у Миколаєві.

Під час церемонії відкриття Володимир Славінський, директор з торгівлі "НІБУЛОНу" зазначив: "Олексій Вадатурський для багатьох був та лишається зараз прикладом завдяки своєму візіонерському баченню, лідерським якостям та невтомній праці на благо громади. Він володів надзвичайним управлінським талантом, завдяки якому міг створювати по-справжньому геніальні речі. У нього була Його неперевершена здатність змінювати хід історії. Цей стінопис – не просто яскравий витвір мистецтва на будинку, а й вшанування пам'яті видатного миколаївця, якого знає і цінує весь світ. Ми маємо зберегти його спадщину. Пам'ять про нього має жити, надихаючи нові покоління на великі досягнення".

Мешканці міста, які вже встигли побачити стінопис, вважають, що він стане не лише нагадуванням про видатного мешканця, а й збагатить міський ландшафт та стане яскравою художньою прикрасою Миколаєва, додасть йому колориту.

Стінопис створено коштом компанії "НІБУЛОН" та розміщено на будівлі офісу підприємства на вулиці Велика Морська, 63.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України - голова Нацзборів Франції

ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Окупанти активізувалися на куп'янському напрямку, здачі позицій не допущено

ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Україна і Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців - Міноборони

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки, жертв і постраждалих немає - ОВА

Уряд України не обговорює питання підвищення податків - прем'єр

Дві бригади отримали від киян 25 вантажівок та 500 дронів - Віталій Кличко

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

Колишнього заступника командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Кучерю призначено заступником голови Київської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА