У Миколаєві створили стінопис на честь Олексія Вадатурського

У центрі Миколаєва з’явився стінопис, присвячений пам’яті Олексія Вадатурського українського агропідприємеця, громадського діяча та засновник компанії "НІБУЛОН" загинув 31 липня 2022 року внаслідок російського обстрілу Миколаєва, йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

На стінописі зображено Олексія Вадатурського, оточеного символами, які повернули Україні статус житниці світу та морської держави. Автором стінопису став художник Рустам Мірзоєв, який народився та працював у Миколаєві.

Під час церемонії відкриття Володимир Славінський, директор з торгівлі "НІБУЛОНу" зазначив: "Олексій Вадатурський для багатьох був та лишається зараз прикладом завдяки своєму візіонерському баченню, лідерським якостям та невтомній праці на благо громади. Він володів надзвичайним управлінським талантом, завдяки якому міг створювати по-справжньому геніальні речі. У нього була Його неперевершена здатність змінювати хід історії. Цей стінопис – не просто яскравий витвір мистецтва на будинку, а й вшанування пам'яті видатного миколаївця, якого знає і цінує весь світ. Ми маємо зберегти його спадщину. Пам'ять про нього має жити, надихаючи нові покоління на великі досягнення".

Мешканці міста, які вже встигли побачити стінопис, вважають, що він стане не лише нагадуванням про видатного мешканця, а й збагатить міський ландшафт та стане яскравою художньою прикрасою Миколаєва, додасть йому колориту.

Стінопис створено коштом компанії "НІБУЛОН" та розміщено на будівлі офісу підприємства на вулиці Велика Морська, 63.