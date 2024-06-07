Події

15:00 07.06.2024

Дві бригади отримали від киян 25 вантажівок та 500 дронів - Віталій Кличко

2 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко передав двом військовим підрозділам вантажівки та безпілотники, які придбали за кошти столичної громади. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

photo-2024-06-07-12-21-30

"Сьогодні передали бійцям 7-ї окремої бригади Сил спеціальних операцій 25 вантажних автомобілів ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету столиці. Загальна вартість авто - понад 39,5 млн грн. Також від громади Києва бійцям 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України передали ще 500 fpv-дронів та 3 українських БПЛА "Лелека", призначених для ведення розвідки. Захисники закупипли їх за кошти, виділені з бюджету столиці. Це 25 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що загалом на оснащення 7 бригади ССО Київ нещодавно спрямував 50 млн грн.

Для бригади "Рубіж", за словами Кличка, від початку повномасштабної війни з бюджету Києва було виділено понад 500 млн грн.

"На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше. Ще в якості благодійної допомоги передавали 4-й бригаді сотні БПЛА, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Місто й надалі робитиме все, щоб допомагати всім нашим захисникам та наближати Перемогу!" - наголосив Віталій Кличко.

photo-2024-06-07-12-21-30-2

Раніше Кличко передав від громади столиці 38 нових авто та партію дронів бійцям 92 бригади ЗСУ, які захищають Харківщину.

Також повідомлялося, що допомогу від киян отримала 112 бригада ТрО Києва - понад 800 дронів. Крім того, Кличко поінформував про виділення з бюджету міста додаткових 150 млн грн на оснащення 112 бригади.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Франція та її депутати не підуть на компроміси щодо дотримання міжнародного права і територіальної цілісності України - голова Нацзборів Франції

ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Окупанти активізувалися на куп'янському напрямку, здачі позицій не допущено

ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

У Миколаєві створили стінопис на честь Олексія Вадатурського

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Україна і Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців - Міноборони

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки, жертв і постраждалих немає - ОВА

Уряд України не обговорює питання підвищення податків - прем'єр

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

Колишнього заступника командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Кучерю призначено заступником голови Київської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА