Події

20:45 06.06.2024

УКРЕНЕРГО ОГОЛОСИЛО ПРО АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ В 12 ОБЛАСТЯХ І КИЄВІ

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УКРЕНЕРГО ОГОЛОСИЛО ПРО АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ В 12 ОБЛАСТЯХ І КИЄВІ

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