УКРЕНЕРГО ОГОЛОСИЛО ПРО АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ В 12 ОБЛАСТЯХ І КИЄВІ
УКРЕНЕРГО ОГОЛОСИЛО ПРО АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ В 12 ОБЛАСТЯХ І КИЄВІ
УКРЕНЕРГО ОГОЛОСИЛО ПРО АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ В 12 ОБЛАСТЯХ І КИЄВІ
СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС
Високий суд Лондона постановив, що позов через застряглі в Україні літаки має розглядатися в українській юрисдикції
Окупанти обстріляли Нікополь і сусідню громаду, постраждали троє жителів, пошкоджено 8 будинків і 26 сонячних панелей
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