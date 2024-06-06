Події

15:44 06.06.2024

Системи ППО та артилерійські постріли в топі нагальної потреби - гендиректор "Української бронетехніки"

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Системи ППО та артилерійські постріли в топі найнагальнішої потреби в озброєнні, повідомив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас під час першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні у четвер.

"Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє - все решта", - підкреслив Владислав Бельбас, відповідаючи на питання журналістів. 

Обговорюючи питання співпраці та взаємодії у виробництві оборонної продукції між українськими та американськими компаніями, він зазначив, що нагальне питання - це виробництво артилерійських пострілів. "В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів. У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського", - додав він.
 

 

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