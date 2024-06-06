На "Саміті Свободи" у Вашингтоні шукатимуть рішення щодо посилення співпраці та координації між оборонними індустріями двох країн, сказав заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Висоцький еред відкриттям триденного Саміту, що відбудеться 5-7 червня.



"Будемо намагатися шукати рішення щодо посилення співпраці та координації між українською та американською індустріями. США виділяють надзвичайно велику допомогу для України, але ми хотіли б проговорити більш цільове фінансування під розвиток української оборонної індустрії: збільшення замовлень саме в українських підприємств", — заявив Висоцький.



За його словами, український ВПК може кілька разів збільшити власне виробництво. "Головне — це фінансування контрактів на цільові програми, на фінансування саме української індустріальної бази і українського ВПК для того, щоб не купувати на гроші українських донорів якісь незрозумілі снаряди з третіх далеких країн, а закуповувати їх напряму в Україну для України. Це буде великим внеском в нашу стійкість та в нашу обороноздатність. До того ж, це буде підтримкою економіки України", — сказав заступник голови NAUDI.



Крім цього, на Саміті виступив американський дипломат, посол та колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. У своїй промові він наголосив на важливості підтримки України: "Щоб уникнути глобальної війни, Україна повинна перемогти у війні проти Росії, і ця боротьба не повинна відбуватися в ізоляції".

Також Сергій Висоцький додав, що в другий день Саміту відбудеться ветеранська конференція, на якій спільно виступлять десять українських ветеранів з важкими пораненнями та американські ветерани, які будуть ділитися досвідом реабілітації.



У третій день на американській авіабазі "Ендрюс" пройде благодійний ветеранський турнір з гольфу, кошти з якого будуть направлені на реабілітацію українських воїнів.