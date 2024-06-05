Події

18:15 05.06.2024

На півдні ворог втратив 156 осіб особового складу та 21 одиницю техніки, включно з двома ЗРГК "Панцир-С1"

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На півдні ворог втратив 156 осіб особового складу та 21 одиницю техніки, включно з двома ЗРГК "Панцир-С1"
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони Півдня продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, упродовж доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 156 осіб.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня в телеграм-каналі, також ворог втратив 21 одиницю озброєння та військової техніки, з них: 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1"; 6 гармат; 2 міномети; 4 одиниці автобронетехніки; 4 розвідувальні БПЛА; 2 станції РЛС, з них: 1 - "Терек" і 1 - "Каста"; 1 камеру відеоспостереження.

"Знищено польовий пункт боєпостачання, вогневу позицію, 2 бліндажі, 3 спостережні пункти, командний пункт та пункт управління БПЛА", - ідеться в повідомленні.

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