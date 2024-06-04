На півдні ворог накопичив невелику кількість сил, але це все одно не той ресурс, який здатен прорвати лінію оборони - Плетенчук

На півдні України ворог накопичив невелику кількість сил, але це все одно не той ресурс, який здатний прорвати лінію оборони, ситуація залишається контрольованою, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

В ефірі телемарафону Плетенчук заявив, що ворог за останні дві доби трохи зменшив кількість штурмів, однак "це не означає, що загальна тенденція на загострення якось зменшується".

"У якийсь момент видихаються безпосередні підрозділи, які беруть участь, доки не підтягуються свіжіші ресурси. Ворог у принципі деяку кількість сил накопичив, але це все одно не та кількість, яка здатна прорвати лінію оборони. Це по невеликій вийшов у ворога ресурс. Переважно за рахунок того, що вони закінчили підготовку "збірної солянки", куди вони зігнали, починаючи від російських мобіків і ув'язнених, і закінчуючи, на жаль, тими, кого вони силою з тимчасово окупованих територій заганяють до своєї так званої армії", - пояснили в Силах оборони Півдня.

Плетенчук зазначив, що ворог застосовує все наявне озброєння, включно з артилерією та авіацією, однак зазнає і втрат.

"За минулу добу вони втратили 10 гармат тільки. Позаминулої - так само 10 одиниць. Серед знищеної техніки і досить рідкісний зразок - це "Солнцепек", - розповів Плетенчук.

За його словами, "Солнцепек" - не дуже частий гість". Так, важка вогнеметна система має не таку велику відстань із застосування, але в нього досить серйозні боєприпаси.

"Окупанти їх бережуть, намагаються максимально приховати. Тому що це одна з тих "аналоговнетних" абсолютно одиниць озброєння, яку теоретично немає з чим порівнювати, як їхні пропагандисти розповідають. Тому, звісно, коли знищується такий зразок, для них це окремий сумний кейс", - наголосив Плетенчук.

Речник зазначив, що ситуація напружена, але контрольована, "якихось надбань ворог не отримав".