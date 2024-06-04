Кабмін України продовжив на 6 місяців роботу паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном

Кабінет Міністрів України пролонгував дію експериментального проєкту, що дає змогу ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном.

"Цей проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг із оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт було впроваджено у 2022 році, він мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що зважаючи на соціальну значущість проєкту для підтримки громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців.