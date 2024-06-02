На півдні України від початку доби знищено 38 окупантів і 14 одиниць їхньої техніки

Російські окупанти втратили 38 осіб особового складу та 14 одиниць озброєння і військової техніки в зоні відповідальності Сил оборони півдня України за добу.

"Ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них: 4 гармати; 9 одиниць автобронетехніки; 1 мотоцикл. Знищено 3 польові пункти боєпостачання та 3 бліндажі", - повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня України в неділю.

"Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - ідеться у зведенні.