Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, українська сторона запросила і Ізраїль, і Палестину.

"У нас немає подвійних стандартів. Саме тому, незважаючи на те - подобається це комусь чи ні, ми запросили на Саміт миру і Палестину, і Ізраїль. І представників Глобального Півдня. Ми запросили всі країни на наш Саміт. Ми готові чути всі думки, готові з ними всіма говорити", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю в неділю.

Серед незапрошених країн, як зазначив президент, тільки Росія.

"І не тільки тому, що вони - агресори. Хоча це пункт номер 1. Пункт номер 2 полягає в тому, що в нас були саміти з Росією, наприклад, у рамках Нормандського формату, після якого вони не виконували домовленості та продовжували нас вбивати й блокувати процеси, включно з припиненням вогню", - сказав він.

Раніше в межах виступу на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі президент України Володимир Зеленський закликав до об'єктивної оцінки позиції України щодо ситуації в Секторі Гази, наголосивши, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину.