У ХАРКОВІ ПРОГРИМІВ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
У ХАРКОВІ ПРОГРИМІВ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
У ХАРКОВІ ПРОГРИМІВ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно
ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка
Від початку доби відбулося 20 бойових зіткнень, бої тривають на Покровському, Сіверському, Курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ
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