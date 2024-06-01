У МИКОЛАЄВІ ЧУЛИ ВИБУХ - МЕР
У МИКОЛАЄВІ ЧУЛИ ВИБУХ - МЕР
У МИКОЛАЄВІ ЧУЛИ ВИБУХ - МЕР
Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно
ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка
Сили оборони минулої доби уразили, зокрема, дві локації ворога, чотири пункти управління та засіб ППО
Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно
Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський
Поїзд з України до Хелма до 30 серпня висаджуватиме пасажирів на станції Дорогуськ у зв'язку з ремонтними роботами
У Львівській області ворожі ракети уразили три об'єкти критичної інфраструктури, постраждали чотири людини
У Вінницькій області на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа від падіння уламків збитого БПЛА
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