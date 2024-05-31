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19:06 31.05.2024

Зеленський обговорив із прем'єром Швеції розвиток оборонного співробітництва, Саміт миру та євроінтеграцію

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Зеленський обговорив із прем'єром Швеції розвиток оборонного співробітництва, Саміт миру та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Швеції зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни Ульфом Крістерссоном, сторони обговорили подальший розвиток двостороннього співробітництва в пріоритетних напрямках, зокрема в можливості створення спільних оборонних виробництв на території обох держав.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у п'ятницю, співрозмовники скоординували подальші кроки, щоб забезпечити виконання кожного положення підписаної сьогодні двосторонньої безпекової угоди.

"Вдячні за сильну угоду, яка серед іншого передбачає понад $7 млрд військової допомоги Україні на 2024-2026 роки. Окремо хочу відзначити та подякувати за 16-й пакет військової допомоги обсягом $1,25 млрд, який відповідає запиту України та нашим нагальним потребам", - наголосив Зеленський.

Також сторони приділили увагу просуванню України на шляху інтеграції до ЄС і НАТО. Президент подякував за підтримку з боку Швеції.

Як повідомлялося, Зеленський і Крістерссон підписали у п'ятницю в Стокгольмі угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Швецією. Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню та безпілотні апарати. Крім того, Швеція підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України, розвиватиме двостороннє співробітництво з локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги країні в економічному відновленні, захисті критичної інфраструктури.

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