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18:53 31.05.2024

Зеленський пропонує розпочати підготовку українських льотчиків для шведських Gripen уже зараз

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Зеленський пропонує розпочати підготовку українських льотчиків для шведських Gripen уже зараз

Занадто повільний процес навчання роботи з іноземною військовою технікою є великою проблемою, його треба змінити, а у випадку зі шведськими винищувачами Gripen, які можуть бути поставлені в Україну, варто було б розпочати вже зараз, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення в майбутньому щодо шведських винищувачів, моя позиція полягає в тому, що ми можемо розпочати підготовку вже зараз", - сказав Зеленський на пресконференції у п'ятницю в Стокгольмі за підсумками третього саміту "Україна - Північна Європа", відповідаючи на запитання щодо припинення планів з відправлення Gripen в Україну через прохання партнерів до Швеції зачекати, доки вводитимуться винищувачі F-16.

"Якщо ми почнемо тренуватися (на Gripen - ІФ-У) після того, як до нас прийдуть F-16, це буде мінімум рік плюс. Тому я думаю, що ... найсильніше для нас рішення - це мати можливість тренуватися паралельно з F-16, тренуватися на шведських літаках", - зазначив президент України.

Він повідомив, що мав діалог із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном щодо Gripen.

Зеленський нагадав, що з моменту позитивного рішення про постачання F-16 Данією в серпні минулого року минув майже рік, і українські льотчики тільки зараз завершують навчання.

"Це не залежить ні від Метте (прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен - ІФ-У), ні від мене, ні від вас. Це залежить від цього процесу. Процес занадто повільний для тренувальної місії. Я вважаю, що ми маємо змінити цей процес. Це дуже складно. Ми повинні поговорити з усіма союзниками, НАТО і так далі", - додав український президент.

Загалом він наголосив, що найбільша проблема - це тривалий час постачання західної техніки.

"Від моменту акцептування пакета до моменту використання може минути пів року і більше. І це, мені здається, на сьогодні найголовніший наш ворог. Найголовніший наш ворог - це повільні постачання", - підсумував Зеленський.

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