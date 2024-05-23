Кличко оприлюднив інфографіку про проєкти, реалізовані у столиці за 10 років

Міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив інфографіку, де наводить цифри, зокрема кількість проєктів, втілених у Києві за 10 років його перебування на посаді мера, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Зокрема, за останні 10 років у столиці оновили 1227 кілометрів доріг. Капітально відремонтували 175 мостів і шляхопроводів. Облаштували 221 кілометр велодоріжок і велосипедів. Оновили понад 1 870 внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій. Для розвитку громадського транспорту столиця придбала 139 нових тролейбусів, 95 трамваїв, 307 нових автобусів. Капітально відремонтували 54 вагони метрополітену. 140 вагонів модернізовано. Як допомогу отримали 11 вагонів варшавського метро, адаптованих для роботи в київській підземці", - зазначено в повідомленні.

За 10 років побудували та реконструювали 13 шкіл і 36 дитячих садків. 22 тисячі додаткових місць було створено в дошкільних закладах столиці.

Відремонтували 177 відділень у лікарнях столиці. У 62 медичних закладах оновили матеріально-технічну базу. Повністю оновили 8 пологових будинків. Для потреб екстреної медицини придбали 203 сучасні карети швидкої допомоги. 53 спецавтомобілі залучили та отримали від партнерів як допомогу за час повномасштабної війни.

Кличко також навів дані про озеленення столиці. За роки його мерства в Києві оновили та створили загалом 570 парків і скверів. 493 об'єктам надали статус парку або скверу. Відкрили 11 нових фонтанів і 10 відремонтували.