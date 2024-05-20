У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ. У ВСІЙ УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ. У ВСІЙ УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ. У ВСІЙ УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Для Національного пантеону українських героїв знайшли нове знакове місце в центрі Києва - голова УІНП
Дробович про ідею перейменувати "Батьківщину-Мати" на "Україну-Мати": Наразі такої необхідності немає
Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович
Голова УІНП: Із декомунізацією ми точно вже на фінальній стадії, але економічний аспект може затримати ці процеси
Для Національного пантеону українських героїв знайшли нове знакове місце в центрі Києва - голова УІНП
Дробович про ідею перейменувати "Батьківщину-Мати" на "Україну-Мати": Наразі такої необхідності немає
Голова УІНП виступає за початок створення Музею історії російсько-української війни, але не знає, чи достатньо для цього ресурсів
СБУ затримала інформатора РФ, який готував "прорив" рашистів на одній із найгарячіших ділянок фронту Донецької області
Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович
Окупанти обстріляли прикордонні міста Білопілля, Дружба та 31 село в Чернігівській і Сумській областях, поранено місцевого жителя
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