Події

10:17 20.05.2024

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ. У ВСІЙ УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ. У ВСІЙ УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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