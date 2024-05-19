Події

15:28 19.05.2024

У ХАРКОВІ КІЛЬКА ВИБУХІВ - МЕР

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У ХАРКОВІ КІЛЬКА ВИБУХІВ - МЕР 

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Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, загинули 5 мирних жителів, ще 9 постраждали - поліція

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