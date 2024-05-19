У ХАРКОВІ КІЛЬКА ВИБУХІВ - МЕР
У ХАРКОВІ КІЛЬКА ВИБУХІВ - МЕР
У ХАРКОВІ КІЛЬКА ВИБУХІВ - МЕР
Генштаб ЗСУ: до середини дня армія РФ активізувалася на Сіверському та Харківському напрямках, на Покровському - зберігає високу інтенсивність атак
Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, загинули 5 мирних жителів, ще 9 постраждали - поліція
Генштаб ЗСУ: до середини дня армія РФ активізувалася на Сіверському та Харківському напрямках, на Покровському - зберігає високу інтенсивність атак
Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, загинули 5 мирних жителів, ще 9 постраждали - поліція
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