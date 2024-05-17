Вхід для клієнтів:
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У Харкові вже троє загиблих і 28 постраждалих
Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики
Унаслідок ракетного удару в Одеському районі загинула одна людина, восьмеро - поранені
В Одесі знову чути вибух, повідомив мер
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Одесі збільшилася до п'яти осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА
У Херсоні через ворожі обстріли призупинить роботу Гумштаб і Пункт незламності
У Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю, розпочато розслідування
У Херсонській області внаслідок російської атаки постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій
У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та одна поранена
Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м
Уряд України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
Прем'єр-міністр Словенії підтвердив участь у Саміті миру
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины