Події

19:02 17.05.2024

На Львівщині під час ремонтних робіт стіна будинку обвалилася на дитину - ДСНС

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У Львівській області внаслідок обвалу частини будинку загинула дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"17 травня о 16:04 рятувальники отримали повідомлення про те, що в с. Тарасівка Львівського району обвалилась частина будинку, під завалами може бути дитина 4-х років", - ідеться в повідомленні ДСНС у фейсбук у п'ятницю.

Повідомляється, що на момент прибуття з'ясувалося, що в будинку виконували ремонтні роботи. А дівчинка, 2019 року народження, в той час гралася біля будинку. За допомогою спецінструменту рятувальники дістали з-під завалів її тіло.

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