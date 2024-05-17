Події

19:00 17.05.2024

У с. Веселе на Херсонщині через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей

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Унаслідок скидання вибухових предметів із безпілотника у с. Веселе Херсонської області постраждали двоє мирних жителів, їх доправили в лікарню, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Російські військові атакували з безпілотника людей у селі Веселе. Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків. Постраждалих доставили в лікарню. Їм надають необхідну медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

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