У с. Веселе на Херсонщині через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей

Унаслідок скидання вибухових предметів із безпілотника у с. Веселе Херсонської області постраждали двоє мирних жителів, їх доправили в лікарню, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Російські військові атакували з безпілотника людей у селі Веселе. Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків. Постраждалих доставили в лікарню. Їм надають необхідну медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.