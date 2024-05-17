Події

18:56 17.05.2024

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією - голова ОВА

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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією - голова ОВА

Російські окупанти в п'ятницю, 17 травня, завдали дев'яти ударів по населених пунктах Дніпропетровської області із застосуванням дронів-камікадзе, а також здійснили п'ять обстрілів з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Нікополь, Марганецька та Мирівська громади знову потерпали від ворожого терору. Пошкоджені чотири приватні будинки й три господарські споруди. Понівечені школа, магазин і агрофірма. Зачепило лінії електропередач і газогін. Зайнялася суха трава. Рятувальники вогонь приборкали", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Загиблих і поранених унаслідок ударів немає.

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