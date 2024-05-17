На покровському та курахівському напрямках від початку доби відбито вже по 14 атак - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наразі найактивніші на покровському та курахівському напрямках у Донецькій області, а на лиманському, торецькому, гуляйпільському та оріхівському напрямках від початку доби атак не було, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 13.30 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На покровському напрямку наші військові відбили 14 атак. Найгарячіше біля Новоолександрівки. На курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону, зокрема в районах Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Водяного. Біля Водяного ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Ситуація контрольована", - йдеться у зведенні.

На куп'янському напрямку було п'ять спроб противника поліпшити тактичне становище біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та М'ясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована. На придніпровському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак противника біля Кринок, там же та по району Тягинки окупанти стріляли з РСЗВ, втрат позицій не допущено. На північному напрямку також відбито п'ять атак окупантів.

На харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця, загарбники задіяли авіацію. "Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону в прикордонних районах", - ідеться у зведенні.

На времівському напрямку противник уже двічі безуспішно намагався поліпшити тактичне становище в Старомайорському районі.

Як повідомлялося, станом на 10:30 на покровському напрямку тривало шість ворожих атак на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке-Уманське, а на курахівському ворог сім разів намагався прорвати оборону на напрямках Мар'їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка.