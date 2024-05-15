Події

22:52 15.05.2024

Унаслідок обстрілу Степногірська Запорізької області постраждали 3 людини - голова ОВА

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Унаслідок обстрілу Степногірська Запорізької області постраждали 3 людини - голова ОВА

Окупанти обстріляли авіабомбами смт Степногірськ Запорізької області, унаслідок цього поранення дістали жінка і двоє чоловіків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Трьох цивільних людей поранено внаслідок ворожого обстрілу Степногірська. Росіяни обстріляли селище авіабомбами. Унаслідок атаки поранено цивільних - жінку та двох чоловіків. Є руйнування", - написав він у телеграм-каналі в середу.

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