У Вовчанську ЗСУ дають відсіч ворогу, продовжують прочісувати північно-західну околицю - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує намагатися потіснити українських захисників у районі Вовчанська на харківському напрямку, у свою чергу ЗСУ дають відсіч, продовжують прочісувати північно-західну околицю міста, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Також ворог повторно завдав авіаційних ударів у районах Липців і Малої Данилівки й використав авіацію для ударів по районах Волохівки і Земляного Яру.