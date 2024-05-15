У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПРО ПОВІТРЯНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПРО ПОВІТРЯНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПС ОГОЛОШУВАЛИ ПРО ПОВІТРЯНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення
ЗСУ частково витіснили окупантів із Вовчанська, ворог атакує на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ
Російських військ у Часовому Яру немає, Сили оборони контролюють місто та його околиці - спікер ОСУВ "Хортиця"
Зеленський з огляду на ситуацію на Харківщині доручив перенести всі міжнародні заходи за його участю та опрацювати нові дати проведення
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