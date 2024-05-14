В УКРАЇНІ АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ - ОБЛЕНЕРГО
В УКРАЇНІ АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ - ОБЛЕНЕРГО
В УКРАЇНІ АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ - ОБЛЕНЕРГО
Генштаб ЗС України: Ситуація на фронті залишається складною, армія РФ активізувалася на краматорському напрямку, зберігаючи тиск на покровському
Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі
Умєров в Анкарі обговорив із турецьким колегою співпрацю у сфері оборони, ситуацію на фронті та регіоні Чорного моря
Блінкен: Майбутня двостороння угода у сфері безпеки з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів
Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті
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