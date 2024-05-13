СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
Заступник глави Мінвідновлення Азархіна подала у відставку у зв'язку зі звільненням віцепрем'єра Кубракова
Україна та Литва домовилися про спільні кроки щодо співпраці з третіми країнами стосовно прискорення військової допомоги
Поліція Одещини викрила співробітника ТЦК, який вимагав хабар за видачу довідок для відстрочки мобілізації
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