Події

21:21 13.05.2024

СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

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СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ З КРИМУ ДЛЯ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

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