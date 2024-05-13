Події

19:05 13.05.2024

Росіяни атакували Нікопольський район дронами й артилерією - голова ОВА

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Росіяни атакували Нікопольський район дронами й артилерією - голова ОВА

Російські окупанти вдень у понеділок, 13 травня, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Загалом завдано 17 ударів із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Пошкоджено п'ятиповерхівку, 16 приватних будинків, авто й кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна - зруйнована. Пошкоджено агрофірму. Зачепило лінії електропередач і газогони", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає.

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