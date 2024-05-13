Події

17:35 13.05.2024

На краматорському напрямку відбулося 27 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

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На краматорському напрямку відбулося 27 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Із початку доби на краматорському напрямку відбулося 27 бойових зіткнень у п'яти населених пунктах Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На краматорському - відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в телеграм-каналі Генштабу в понеділок.

Окрім цього, на куп'янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Синьківки, Іванівки, Берестового, Стельмахівки, Новоігорівки, Макіївки. Ще одне бойове зіткнення відбулося на лиманському напрямку, 12 зіткнень - на сіверському напрямку в районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки, Роздолівки.

На покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення, на курахівському напрямку - 5 бойових зіткнень у районах Красногорівки та Новомихайлівки.

Також 8 бойових зіткнень відбулося на Оріхівському напрямку в районі Старомайорського, одне - триває в районі Роботиного. На придніпровському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення в районі Кринок, 1 - триває.

На куп'янському напрямку українські захисники відбивають атаки в районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового, що на Харківщині; Стельмахівки, Андріївки, що на Луганщині, де ворог намагався покращити тактичне положення.

ЗСУ відбили ворожі атаки на времівському напрямку в районах Водяного, Урожайного, Старомайорського Донецької області, де противник намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

У свою чергу ворог завдав по одному авіаційному удару в районі Новомихайлівки Донецької області, Роботиного Запорізької області.

На торецькому та гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не вів.

Теги: #генштаб_зсу

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