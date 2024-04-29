У травні очікується прем’єра документального кіно про бійців 3-ї ОШБр

2 травня відбудеться прем’єра картини режисера Любомира Левицького “Ми були рекрутами” – мотиваційного документального фільму в стилі художньої розповіді про героїв третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Стрічка вийде в прокат в усіх кінотеатрах України і розповість історії вісьмох бійців 3-ї ОШБр.

Сюжет “Ми були рекрутами” розпочнеться на базі підрозділу та згодом приведе глядача на лінію зіткнення; зазначається, що у стрічці використані документальні матеріали, зняті на натільні камери бійців особисто під час виконання бойових завдань.

Місією фільму є надихнути та вмотивувати українців приєднатись до лав 3-ї ОШБр або будь-якого іншого підрозділу ЗСУ, підтримати бойовий дух бійців, які вже сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну, а також нагадати світовій спільноті, що українська армія захищає від агресора цивілізований світ і потребує рішучої підтримки.

Партнерами створення фільму виступили фармацевтична компанія “Дарниця” та простір для ветеранів і діючих військових “Гальт”.