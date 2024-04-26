Окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море два носії "Калібрів" - Сили оборони півдня

Російські окупанти після досить тривалої паузи вивели на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії, повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня України.

"Сумарний залп "Калібрів" - до 8 ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:30 п'ятниці в Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні не було російських кораблів, у Середземному було два кораблі, з них один носій "Калібрів".