У ЧЕРНІГОВІ ЧУТИ ВИБУХИ. ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЧЕРНІГОВІ ЧУТИ ВИБУХИ. ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЧЕРНІГОВІ ЧУТИ ВИБУХИ. ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера
У Чернігові відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох постраждалих від ракетного удару, цифра може бути більшою - в.о. мера
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