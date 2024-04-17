Події

09:08 17.04.2024

У ЧЕРНІГОВІ ЧУТИ ВИБУХИ. ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЧЕРНІГОВІ ЧУТИ ВИБУХИ. ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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