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17:32 16.04.2024

Кличко: Проїзд новим шляхопроводом на перетині Полярної та Богатирської в Києві відкриють у травні, рух Подільсько-Воскресенським мостом - у вересні

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Кличко: Проїзд новим шляхопроводом на перетині Полярної та Богатирської в Києві відкриють у травні, рух Подільсько-Воскресенським мостом - у вересні

Проїзд новим шляхопроводом на перетині вулиць Полярної та Богатирської в Києві планується відкрити в травні, а рух автотранспорту Подільсько-Воскресенським мостовим переходом - у вересні, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних об'єктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розв'язці на перетині вулиць Полярної та Богатирської", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Перевірив сьогодні, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних об'єктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака (з пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут). Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні", - наводить слова мера пресслужба КМДА.

Мер столиці також оглянув, як тривають роботи з реконструкції транспортної розв'язки на Оболоні - на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

"Там уже влаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на об'єкті та біля нього закінчити до осені", - повідомив Кличко.

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