Україна шукає країну-покровителя в питанні звільнення українських цивільних осіб, яких утримує РФ - Лубінець

Україна веде переговори з потенційними країнами-покровителями в питанні звільнення українських цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Чи є у нас країна, яка готова взяти себе під заступництво й вести переговори? Публічно я поки що таку країну, навіть такі країни, назвати не можу. Але у нас є кілька... країн, з якими, зокрема й особисто я, продовжуємо вести такі переговори. Ви ж розумієте, це рівень нашого президента. І він теж цим займається", - сказав Лубінець журналістам у вівторок після конференції з питань звільнення мирних українських громадян, які перебувають у заручниках у Російської Федерації.

За його словами, Україна хоче, щоб та чи інша країна (або країни) отримала офіційний статус покровителя, після чого дипломати такої країни зможуть мати фізичний доступ до українських цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ.

"Вони зможуть брати участь у забезпеченні їхніх прав, передавати ліки, порушувати питання їх звільнення... брати участь у правовому захисті громадян, наприклад наймати адвоката", - розповів Лубінець.

Говорячи про різницю між країною-покровителем і країною-посередником, Лубінець наголосив, що країн-посередників в України "досить багато в різних напрямах", зокрема й щодо повернення цивільних осіб.

"Але ми наполягаємо, що нам потрібна країна-покровитель з офіційним статусом, бо тоді повноважень у такої країни набагато більше. Посередників може бути дуже багато. Країна-покровитель може бути одна або їх може бути до п'яти згідно з міжнародним правом", - зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Омбудсмен висловив сподівання, що така країна-покровитель в України з'явиться вже цього року.