У ЗСУ спростували інформацію про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК і СП представниці громадської організації в Хмельницькій області

Повідомлення про нібито побиття військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) представниці громадської організації в Хмельницькій області, є черговою ворожою провокацією, повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

"Мережа ворожих телеграм-ресурсів розганяє повідомлення про начебто побиття військовослужбовцями ТЦК і СП представниці громадської організації "Доста Україна" у Хмельницькій області. Відповідально заявляємо, що жодна з озвучених "потерпілою" на відео тез не відповідає дійсності, а щодо Збройних Сил триває чергова ворожа провокація!", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Також наголошується, що "на території ТЦК і СП громадянка справила фізіологічні потреби прямо на очах у ветеранів російсько-української війни". Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

У Сухопутних військах заявили, що готують звернення до СБУ, а також вимагають розслідувати поведінку громадян, "які відверто працюють на догоду ворогові, кричуще знецінюють воїнів і роботу Збройних Сил".

Крім цього, у ЗСУ звернулися до органів протидії дезінформації для більш активного інформування громадян про розгортання ворожих інформаційних кампаній.