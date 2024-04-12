Генштаб: ВСУ отразили за сутки на бахмутском направлении 24 атаки оккупантов, на новопавловском 19, на авдеевском 16

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки и штурмы российских оккупантов на бахмутском, авдеевском, новопавловском, ореховском и херсонском направлениях, при этом на купянском и лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Как сообщается в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18.00 пятницы на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, всего течение суток произошло 81 боевое столкновение.

Больше всего атак оккупантов отражено на бахмутском направлении. "На бахмутском направлении нашими военными отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сводке.

Также сложная ситуация на новопавловском и авдеевском направлении. "На авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиновое, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей… На новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск", - рассказали в Генштабе ВСУ.

На херсонском направлении враг в течение суток совершил пять безуспешных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. На ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации трижды атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает украинские населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы. На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага на территории Беларуси не выявлено.