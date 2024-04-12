Події

15:36 12.04.2024

У Бериславі внаслідок атаки ворожого БПЛА постраждала літня жінка - ОВА

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У Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з БПЛА на подвір'я будинку, внаслідок чого постраждала 75-річна жінка, її госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російські війська атакували з безпілотника жінку в Бериславі. Через скидання вибухівки з дрона на подвір'ї будинку постраждала 75-річна місцева жителька. У потерпілої – вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення голови та ноги. Її доставили до лікарні в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі у п'ятницю.

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